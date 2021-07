Sabato 31 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Sette nuovi casi positivi al covid-19. All’esito dei tamponi molecolari effettuati ieri mattina, dopo che l’allarme “covid” era scattato a Magliano Sabina ai quattro già accertati di ieri si aggiungono questi che portano a undici la conta dei positivi di cui sei legati al focolaio dei ragazzi maglianesi di ritorno dalle vacanze in Romagna. Il campanello d’allarme era stata l’accertata positività di un giovane. I ragazzi maglianesi, tutti tra i 17 e i 20 anni, erano partiti per il mare, destinazione Rimini, trovando sistemazione in un residence suddivisi in alloggi condivisi. Non tutti avevano però scelto lo stesso periodo e parte di loro si sarebbe dovuto trattenere qualche giorno in più. Ma le vacanze per questi ultimi si sono interrotte per “cause di forza maggiore” e per loro è arrivato il ritorno anticipato. Al rientro del primo gruppo, infatti, uno dei ragazzi ha subito presentato un po’ di tosse e raffreddore, sintomi che hanno insospettito la famiglia che, per precauzione, ha fatto sottoporre subito il giovane a tampone presso una struttura privata. L’accertata positività del ragazzo ha fatto scattare la procedura e, grazie alla collaborazione tra famiglie, amministrazione ed Asl, tutti si sono sottoposti a tampone.

La situazione, dunque, per ora, resta limitata ai giovani visto che, proprio grazie alla tempestività dell’accertata positività e ai forti dubbi destati anche dai lievi sintomi che alcuni di loro hanno iniziato a manifestare, i ragazzi sono stati subito isolati. Oggi sarà la volta dei genitori dei positivi che si recheranno a Rieti per sottoporsi allo stesso test. Gli undici sono tutti, per fortuna, in buone condizioni di salute con lievi sintomi influenzali. Alcuni di loro avevano già ricevuto anche la prima dose di vaccino, ma la somministrazione era avvenuta non molti giorni prima della partenza ed, evidentemente la copertura non è bastata.

Al momento – dice il sindaco Giulio Falcetta - abbiamo sul territorio comunale 11 persone positive. Le persone sono tutte in isolamento così come i familiari che hanno avuto contatti. Al momento i link sono sotto sorveglianza della Asl e controllati. Mi preme fare alcune considerazioni: il virus continua a circolare e quindi, anche se si sono allentate le misure generali va assolutamente mantenuta alta l’attenzione soprattutto nei più giovani, i più esposti in questo momento. Invito i miei concittadini a mantenere la calma e soprattutto a dimostrare umanità: la situazione, anche se di allerta, è sotto il controllo degli enti preposti. Va dato atto ai ragazzi e alle famiglie che solo grazie a loro, che hanno comunicato immediatamente le sintomatologie già alle prime avvisaglie, è stato possibile per la Asl attivare il protocollo di prevenzione. Anche stavolta vale il principio per cui ognuno deve fare la propria parte, stiamo attenti ai comportamenti e vacciniamoci».