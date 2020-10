Magliano Sabina, un positivo all'Alberghiero: classe in quarantena

RIETI - Coronavirus: la quinta classe dell'Alberghiero dell'istituto "Sandro Pertini" di Magliano Sabina da oggi è in quarantena. La notizia si sta diffondendo in queste ore tra i ragazzi dopo la conferma della positività al coronavirus di un loro compagno di classe. Ora, come da protocollo, sarà la Asl ad inviare comunicazione ufficiale alla scuola.

Sempre la Asl, inoltre, deciderà se sospendere temporaneamente dal servizio anche i docenti che negli ultimi giorni hanno svolto le ore nella classe. Il ragazzo positivo sta bene e non è residente a Magliano Sabina.

