Magliano Sabina, doppio concorso per due ruoli al Comune

RIETI - Il comune di Magliano Sabina torna ad assumere e apre il nuovo anno con due concorsi per altrettante figure da inserire in pianta stabile nel proprio organico. Si tratta di un responsabile per l'ufficio ragioneria, che sarà assunto con orario "full time" e di un istruttore amministrativo che invece sarà impegnato "part time".

I due bandi di concorso sono già stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sono anche disponibili sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso".



"Dopo la riorganizzazione dell'Ufficio Tecnico - dice il sindaco Giulio Falcetta - che ha visto l'eliminazione di un'area e quindi di un responsabile e l'assunzione di due istruttori tecnici, prosegue l'attività di reclutamento e riorganizzazione del personale. La Pandemia Covid-19 ha bloccato per quasi un anno i concorsi pubblici e ci ha fatto perdere fin troppo tempo, ora è tempo di accellerare".

