Magliano Sabina, il successo di Sanremo "Ciao ciao" su youtube in versione maglianese

RIETI - Il brano di successo “Ciao Ciao” della Rappresentante di Lista presentato all’ultimo Festival di Sanremo sbarca su youtube in versione “maglianese” e diventa subito virale. Da ieri circola il brano con tanto di video realizzato con un drone che mostra le meraviglie di Magliano Sabina e che sta facendo proseliti sui social.

Una traduzione in maglianese di uno dei brani di maggior successo e tra i più ascoltati presentato nell’ultimo Festival della Canzone Italiana riproposto in dialetto maglianese.

Il sindaco. “Ci sono tanti modi per promuovere un territorio – spiega il sindaco di Magliano Sabina- Giulio Falcetta- Il più efficace è farlo con il cuore. Alcune volte poi è necessario cogliere delle opportunità come questa, in cui alcuni nostri concittadini armati di talento e competenze si sono resi gratuitamente disponibili a realizzare un video cantando in dialetto maglianese una canzone presentata al Festival di Sanremo per partecipare ad una iniziativa di Tiscali su scala nazionale. Un bel lavoro di comunità! Canta con Noi!”.

L'iniziativa promossa dall'Assessore Berni con regia di Marco Marciani, adattamento testi di Alfredo Graziani, arrangiamento musicale e voce di Ivano Pagani e Cristina Pezza, riprese di Mattia Bernabei e montaggio di Francesco Beccaccioli.