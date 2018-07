RIETI - «L'uscita della stazione Magliano Sabina sull'A1 Milano-Napoli sarà chiusa, per chi proviene da Firenze, dalle 23 di giovedì 12 luglio alle 4 di venerdì 13 luglio per alcune verifiche tecniche. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Orte». Lo comunica una nota di Autostrade per l'Italia.

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:48



