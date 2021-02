Magliano Sabina, ambulatorio oncologico in arrivo alla Casa della salute

RIETI - La Casa della Salute di Magliano Sabina continua a crescere: presto attivo un nuovo importante servizio di riferimento per la popolazione residente in Sabina. Il nuovo servizio sanitario che si va ad aggiungere a quelli già offerti dalla struttura è l'ambulatorio oncologico.

Ad annunciare l'apertura del nuovo ambulatorio che permetterà di offrire la giusta assistenza ai pazienti oncologici, senza costringerli a recarsi all'ospedale provincia di Rieti, è stata la direttore generale nel corso della "call" organizzata questo pomeriggio per l'avvio della fase due della vaccinazione anticovid. Il nuovo servizio, che nei prossimi giorni verrà illustrato più nel dettaglio dalla Asl, prevedrà degli spazi allestiti con delle poltrone che verranno utilizzate per alcune fondamentali terapie come quelle infusionali e l’emotrasfusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA