Magliano Sabina, Avis: Danilo Cola vicepresidente del consiglio regionale del Lazio dell'associazione donatori

Martedì 31 Agosto 2021, 21:53

RIETI - Il presidente della sezione Avis di Magliano Sabina, Danilo Cola, è il nuovo vicepresidente del consiglio regionale del Lazio dell'associazione donatori. A dare la notizia è stata la stessa sezione Sabina attraverso la propria pagina facebook: "Certamente un grande traguardo - scrivono - di cui essere fieri, per la nostra sezione che, anche se piccola, continua ad ottenere grandi risultati. Facciamo le nostre congratulazioni e un sentito in bocca al lupo al nostro presidente per questo nuovo e importante incarico".

Danilo Cola sarà presidente in carica a Magliano Sabina fino al 2024.