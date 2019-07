RIETI - Dà fuoco all’auto del cognato, al termine dell’ultima violenta lite, e rientra in casa come se nulla fosse. Ma i vicini, alla vista delle fiamme, chiamano i carabinieri. Lui oppone restistenza e finisce in manette. Un 53enne maglianese residente in vocabolo Berardelli, è stato arrestato per violenze e resistenza a pubblico ufficiali e denunciato per il danneggiamento a seguito di incendio della Ford di proprietà del cognato 65enne, che è anche suo vicino di casa. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Poggio Mirteto, insieme ai colleghi di Configni e Magliano Sabina e ai vigili del fuoco di Poggio Mirteto che hanno domato il rogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA