Magliano Sabina, intervento sull'acquedotto di Aps per martedì 23 marzo

RIETI - Quasi come un bollettino ormai, arriva il nuovo aggiornamento sull'attività che Aps svolge a Magliano Sabina. Dopo le critiche dei cittadini rimasti senza essere avvisati per giorni senza acqua e la tirata di orecchie del sindaco Giulio Falcetta che ha rimproverato al gestore del servizio idrico per la scarsa informazione data agli utenti, ormai l'azienda sembra aver cambiato metodo. Il nuovo avviso di oggi riguarda i possibili disagi che potrebbero verificarsi domani, martedì 23 marzo, a seguito di un intervento sull'acquedotto.

L'intervento servirà "per mettere in sicurezza le opere a servizio della sorgente Barco e il dearsenificatore - dicono da Aps - nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’acquedotto civico di Magliano Sabina, volti al miglioramento del servizio su tutto il territorio comunale. L'intervento di messa in sicurezza elettrica delle opere a servizio della sorgente e' finalizzato a sopperire ad eventuali momenti di fuori servizio da parte del fornitore di energia elettrica". I disservizi potrebbero verificarsi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. In queste fasce orario potrebbe mancare l'acqua ed esserci un calo di pressione in alcune utenze. "Prosegue lo sforzo di Acqua Pubblica Sabina - aggiungono - attraverso un piano di investimenti ed interventi che il gestore del servizio idrico integrato di Ato3 sta mettendo in campo per migliorare la complicata situazione ereditata nel territorio di Magliano Sabina".

