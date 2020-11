Magliano Sabina, acqua non potabile

RIETI - Divieto su tutto il territorio comunale di Magliano Sabina all'utilizzo dell'acqua del civico acquedotto. L'ordinanza che impone il non utilizzo dell'acqua sia come bevanda sia per tutti gli altri utilizzi con fini alimentare come per la preparazione e pulizia dei cibo è arrivata nel pomeriggio. Lo stop si è reso necessario a seguito della non potabilità dichiarata da Aps che ha effettuato dei prelievi in paese e riscontrato valori alterati nel campione della fontana pubblica Belvedere Giuseppe Mazzini. Fino a nuova ordinanza, che revochera' quella di oggi, l'acqua sarà utilizzabile solo per l'igiene della persona e dei locali.

