di Renato Leti

RIETI – L’ottimo piazzamento ottenuto dalla Asd Maglianese Calcio al termine della prima stagione nel campionato regionale di Promozione disputato dalla compagine sabina guidata da Massimo Lucà ha premiato l’impegno di un gruppo di giocatori che ha dato il massimo in ogni situazione e dal quale si potrà ripartire nel prossimo campionato con fiducia e giusta ambizione.



Tra gli artefici del positivo cammino della stagione 2017/2018 figura a pieno titolo Silvio Ceccarelli, sabino autentico di Stimigliano nato il 1° luglio 1989 e cresciuto nel settore giovanile di Sabinia e Monterotondo.



L'INTERVISTA



Giocare in un campionato regionale per lei non è stata una novità?

«Diciamo che con la Maglianese ho avuto l’opportunità di acquisire ulteriore esperienza dopo le cinque stagioni disputate in Eccellenza e Promozione con la maglia del Sabinia/La Sabina; le tre stagioni in Promozione con il Cantalupo ed una in Prima; le due con il Poggio Nativo ed una in Prima e quella con il Passo Corese in Promozione».



Il campionato della Maglianese è stato sorprendente?

«Penso che da questa squadra sia stato disputato un grande campionato, considerando proprio che questa società non aveva mai militato in Promozione. L’obiettivo era la salvezza e non è mai stato messo in discussione; addirittura è stato raggiunto con largo anticipo, visto che matematicamente e realisticamente ciò è avvenuto già al termine del girone d’andata».



Il merito di chi è stato?

«Il merito ed i complimenti vanno rivolti a tutti: alla società, al tecnico, ai giocatori».



Massimo Lucà è un allenatore giovane ma già esperto?

«Il mister è giovane ma altrettanto ambizioso ed esperto al tempo stesso. In queste categorie ha giocato per molti anni conseguendo lusinghieri risultati nella sua carriera e sono già quattro stagioni che allena».



La società è stata vicina alla squadra?

«La Maglianese è composta da persone serie che cercano sempre di non far mancare nulla alla squadra: un comportamento encomiabile accompagnato da altrettanto entusiasmo sia da parte del presidente Ettore Petroni che da tutto lo staff di preziosi collaboratori».



Tra i compagni di squadra di quest’anno, chi l’ha impressionata di più?

«Tutti hanno svolto egregiamente il proprio compito ma in modo particolare un plauso va rivolto ai giovani del gruppo».



Qualche nome?

«Luca Giuliani, Gugliemo Negri, Michele Bonamici: un ’99 e due ’98 molto importanti in questa categoria come caratura tecnica ma anche come personalità e serietà. Sono ormai molti anni che gioco insieme a giovani in età di lega e raramente ho trovato ragazzi così pronti per questa categoria».



E tra gli altri compagni di squadra?

«Oltre ai giovani ho conosciuto Marco Lucivero, un centrocampista importante per qualità e quantità, oltre alla continuità di rendimento. Poi Angelo Di Gennaro, un attaccante che già avevo ammirato giocandoci contro, e un leader vero come Fabio Giuliani che ha avuto un po’ di problemi fisici nel girone di ritorno ma resta un atleta in grado di fare sempre la differenza».



Le squadre migliori incontrate nel girone della Maglianese?

«La più forte è stata sicuramente il Villalba che non a caso ha vinto il campionato: una formazione già attrezzata per una categoria superiore con giocatori importantissimi sia tra i titolari che nella rosa a disposizione».



Un suo parere sul livello tecnico del campionato?

«Il livello è stato abbastanza elevato: oltre al Villalba c’erano nel nostro girone Pro Roma, Fiano Romano, Vicovaro, Sant’Angelo Romano, Vigor Perconti ma anche il Cantalice che inserisco tra le squadre di assoluto valore. Rispetto agli anni passati ho avuto l’impressione che le rose-giocatori siano più giovani e questo a mio avviso è un aspetto positivo: forse si è perso qualcosa dal punto di vista tecnico ma si è guadagnato altrettanto in intensità e ritmo».



Che atmosfera regna intorno alla Maglianese?

«L’ambiente maglianese è sano e si nota un positivo entusiasmo nell’ambito di una società che sta facendo di tutto per crescere anche nel settore giovanile. Una dimostrazione in tal senso si è avuta recentemente con il trionfo della nostra formazione juniores guidata da Massimo Tascioni che ha vinto a Rieti il prestigioso Trofeo Ciccaglioni».



Insomma, un ambiente positivo e una squadra che ne trae beneficio?

«Il pregio principale a mio avviso è che la nostra squadra è composta in massima parte da giovani di Magliano e comunque provenienti dalla stessa zona. Questo permette di essere radicati nel territorio e di possedere e mostrare un forte senso di appartenenza».



Previsioni future per questo gruppo?

«Per il futuro vedo una società che è in grado di migliorare ulteriormente, una squadra che potrà assestarsi in modo ottimale e proseguire con continuità sui buoni livelli mostrati già in questa stagione».

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA