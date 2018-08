di Andrea Giannini

RIETI - La Maglianese prosegue la preparazione in vista del debutto in campionato previsto per il 2 settembre. Le avversarie e il calendario, come per le altre quattro squadre reatine di Promozione, sarà reso noto lunedì 20 agosto nella consueta festa organizzata dal comitato regionale.



I sabini sono al lavoro da 18 giorni, hanno già svolto due amichevoli, la prima in famiglia e la seconda contro il Monte Cimini, terminata 2-0 per i viterbesi, che non ha lasciato soddisfatto l'allenatore-giocatore Massimo Lucà. «I carichi di lavoro hanno pesato sull’ultima amichevole – dice Lucà – nonostante questo non sono molto soddisfatto. C’è tanto da lavorare sia sul punto di vista tattico sia fisico, in cui molti giocatori sono indietro. Spero di recuperare qualcuno di ritorno dalle vacanze perché così è difficile lavorare. Il punto principale per il momento è far crescere il gruppo perché come detto così non andremo molto lontano. Oggi giocheremo una terza amichevole contro il Montefiascone: spero di vedere meno errori. In settimana abbiamo lavorato sui punti deboli emersi: mi aspetto progressi».



Dunque la formazione di mister Lucà tornerà in campo oggi, sabato 18 agosto, a Montefiascone contro il team viterbese di Promozione. Ultimo match sabato 25, ma gara amichevole ancora da organizzare. Pochi giorni ancora per perfezionare ciò che manca, poi via al campionato.





Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA