RIETI – Vacanze finite per giocatori, tecnici e dirigenti della Asd Maglianese Calcio che oggi pomeriggio si ritroveranno al campo comunale di Magliano Sabina per l’inizio della preparazione al secondo anno in Promozione della squadra guidata in panchina ed in campo da Massimo Lucà. Rispetto alla scorsa stagione ci sono molti volti nuovi ed i primi giorni di allenamento serviranno soprattutto per favorirne l’inserimento nel gruppo: le sedute sono fissate tutti i giorni alle ore 19 ed è stato stilato anche un primo calendario delle gare amichevoli da disputarsi nel mese di agosto. Si comincerà con una partita in famiglia mercoledì 8, quindi domenica 12 con la Polisportiva Monti Cimini, sabato 18 con il Montefiascone e sabato 25 con il Bomarzo.



LE ASPETTATIVE

«Siamo una squadra giovane ma che presenta il giusto atteggiamento e spirito di sacrificio da parte di tutti – dice Massimo Lucà – e vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni migliorando quanto di buono abbiamo fatto nello scorso campionato. Conta il gruppo forte e non il singolo giocatore: dunque bisogna crearlo presto».



LA ROSA

Portieri : Stefan Condur (85 confermato), Alessio Farroni (98 c.), Giordano Gobbi (2000 da Juniores Elite Settebagni);

Difensori : Francesco Mazzasette (96 c.), Michele Bonamici (98 c.), Silvio Ceccarelli (89 c.), Davide Francucci (98 c.), Tommaso Bongarzone (2000 c.), Lorenzo Falchetti (2000 da Pol.Monti Cimini), Andrea Scoccione (89 da Amerina), Himad Lahrach (96 c.), Williams Bekai (95 da Cantalupo);

Centrocampisti : Massimo Lucà (81 c.), Marco Lucivero (90 c.), Guglielmo Negri (98 c.), Nicolas Magnerini (2000 da Fiano Romano), Lorenzo Pistone (2000 da Pol.Monti Cimini), Giorgio Falco (99 da Valle del Tevere), Marco Di Giammartino (94 da Gallese); Alessio Migliorati (97 da Selci);

Attaccanti : Fabio Giuliani (92 c.), Michele Del Vescovo (2000 c.), Andrea Castiglioni (2000 c.), Mattia Marcheggiani (97 c.), Leonardo Tronca (98 c.), Gabriel-Ionut Popa (91 da Cantalupo).



LO STAFF TECNICO

Allenatore: Massimo Lucà

Preparatore Portieri: Giulio Di Antonio

Massaggiatore: Maurizio Ciriola



LA SOCIETA'

Presidente Asd Maglianese: Ettore Petroni

Presidente Settore Calcio: Adelio Del Vescovo

Dirigente Accompagnatore: Giancarlo Nesta

Dirigenti: Roberto Urbani, Maurizio Agnesi, Giancarlo Contini

Collaboratore squadra-società: Samuele Contessa

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46



