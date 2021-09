Mercoledì 1 Settembre 2021, 11:30

RIETI - Promosso Maggiore Michelangelo Piscitelli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Rieti.

L’Ufficiale, 34enne, originario della provincia di Bari, sposato, è giunto nell’attuale sede nel mese di settembre 2018 ed indossa oggi i nuovi gradi da Ufficiale Superiore.

Il Maggiore Piscitelli si è arruolato nel 2006 come Allievo Ufficiale dell’Accademia Militare di Modena dove ha frequentato il 188° Corso di Applicazione, per poi proseguire il percorso di formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi, tutti nell’organizzazione territoriale, tra i quali Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno (2011 - 2014) e successivamente Comandante della Compagnia di Melfi (2014 - 2018), per poi approdare nel capoluogo reatino, sempre come Comandante di Compagnia.

Al giovanissimo Ufficiale, sono giunti gli auguri del Comandante Provinciale, di tutti gli Ufficiali della provincia, dei Comandanti delle Stazioni dipendenti e dei militari della Compagnia di Rieti.