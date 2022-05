Domenica 8 maggio lo spettacolo per ricordare il maestro Alessandro Nisio: sul palco anche Flame

RIETI - Una serata di musica per ricordare il maestro Alessandro Nisio, a 4 anni dalla scomparsa. Questo accadrà all'Auditorium Varrone dopodomani, domenica 8 maggio a partire dalle 21.00: sale sul palco anche Fiammetta Nisio, figlia del maestro, in arte Flame. «Sarà una serata movimentata, a differenza di quanto uno potrebbe aspettarsi data la natura dell’evento – promette Flame – Ci saranno momenti intimi, ma punteremo soprattutto ad intrattenere il pubblico con alcuni classici del rock e anche degli inediti».

Una scaletta variegata dunque, frutto di una scelta significativa fatta dalla stessa cantante, che per la serata potrà contare sul contributo di Edoardo Blasetti alla chitarra, Amos Tini Brunozzi al basso e Umberto Buono alla batteria. Ma non è tutto: «Ci sarà anche uno special guest» anticipa Flame, fornendo agli interessati un ulteriore motivo per non mancare allo spettacolo, promosso dall’ass. “Le Voci di Alessandro Nisio” e con ingresso gratuito prenotando al numero 3933060797.