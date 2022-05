Maestri Infioratori di Poggio Moiano e Rieti alla rassegna floreale "Pietra Ligure in Fiore"

RIETI - Grande successo per i Maestri Infioratori dell’Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche Infioritalia a Pietra Ligure (SV) il 28 e 29 luglio in occasione della settima edizione di "Pietra Ligure in Fiore"’, un evento di caratura internazionale, il più grande in Europa.

Grandi apprezzamenti agli infioratori di Poggio Moiano e Rieti, da parte di tutti i turisti accorsi numerosi in Liguria per godersi questa spettacolare manifestazione che si realizza con cadenza triennale. Grande soddisfazione del presidente Infioritalia Andrea Melilli che nella stessa occasione è riuscito a lanciare il Primo Festival dell'Infiorata dei Ragazzi e che ha visto la partecipazione di oltre cento giovani e la presenza addirittura di una delegazione straniera.

Queste le parole del Presidente Melilli: «Un altro sogno d'Infioritalia si realizza. Per proseguire le nostre tradizioni, dobbiamo tramandare l'arte dell'infiorata alle generazioni più giovani e vedere anche i ragazzi sabini, confrontarsi con quelli polacchi o con quelli di Noto in Sicilia, di Genazzano, Pietra Ligure, San Valentino Torio, solo per citarne alcuni, è stato motivo di orgoglio. Spero di riuscire nei prossimi anni a portare questo Festival nel nostro territorio, anche se le candidature sono già molte per le prossime edizioni».

Parole di elogio anche da parte del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, grande estimatore di questa iniziativa legata ai fiori e alle infiorate e presente all'inaugurazione dell'evento. Ora gli infioratori sabini e reatini , si proietteranno subito sull'organizzazione dei tradizionali eventi locali, rispettivamente l'Infiorata del Sacro Cuore (ultimo weekend di giugno) e l'Infiorata di Sant'Antonio (primo week end di luglio).

La lista di tutti i partecipanti alla trasferta ligure:

Ass. Porta d'Arce - Rieti : Massimo Fusacchia, Liliana Travaglini, Maia Palmieri, Antonella Marchigiani, Aurora Francucci e Roberta Menna, coordinati da Valentino Iacobucci

Ass. Maestri Infioratori Poggio Moiano (Senior): Catia Principessa, Mirella Coccia, Alessia e Sergio Cicolani coordinati da Alessandro Melilli

Ass. Poggio Moiano (Junior): Tommaso Sciubba, Ludovico Sciubba e Francesco Melilli, coordinati da Volfango Sciubba.

Inoltre con la delegazione di Poggio Moiano erano presenti anche l'artista Pablo Masci e Josefina Zuain, che hanno dato supporto alla delegazione Argentina presente a Pietra Ligure.