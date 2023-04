Rieti, rinvenute una testa di lupo decapitata e una carcassa

RIETI - Rinvenute la carcassa di un lupo decapitata in Sabina, e una testa mozzata, sempre di lupo, nel Cicolano. Singolare circostanza quella che si è presentata al personale veterinario dell’Asl di Rieti dopo il ritrovamento del corpo di un lupo privo della testa nel territorio del Comune di Ginestra e di una testa nelle vicinanze di Varco Sabino. Al vaglio se i due resti appartengano al medesimo animale. Al di là di una eventuale compatibilità o meno, rimane lo shock per il grave episodio di violenza in quanto, dietro alla netta decapitazione, ci sarebbe la mano dell'uomo.