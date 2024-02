Iniziati i lavori per completare la nuova pavimentazione di Lungovelino Bellagamba

RIETI - L’assessore ai Lavori Pubblici e allo Sviluppo Economico Claudia Chiarinelli comunica che «come anticipato nel mese di dicembre in occasione del termine dei lavori previsti dal finanziamento regionale per le Reti d’Impresa, il Comune di Rieti, constatando il grande apprezzamento delle vicine attività economiche, ha iniziato oggi, attingendo a fondi propri, i lavori per completare la nuova pavimentazione di Lungovelino Bellagamba. La chiusura dell’intervento è prevista entro la fine del mese di febbraio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA