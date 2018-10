RIETI - E' in programma oggi alle 19, a cura di Area Rieti, un incontro sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone. Tra i partecipanti, c'è Luigi Ciavardini, condannato per l'attentato.

Immediata la polemica, con Area che difende una tesi diversa sull'attentato, mentre Circolo di Sinistra e Partito Comunista contestano la presenza di Ciavardini.



