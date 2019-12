IL PROGRAMMA

RIETI - Le musiche natalizie di Charpentier, Couperin e Bach saranno al centro del concerto in programma domenica 29 dicembre, alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria del Fiore, a Lugnano. L’ingresso è libero.Protagonisti il soprano Cecilia Iannandrea e l’organista Giacomo Benedetti.Cecilia Iannandrea, nata nel 1995, è organista titolare e maestro di cappella presso la Basilica di Santa Maria Novella a Firenze, ha studiato Organo e Composizione Organistica presso i conservatori di Benevento, con Antonio Varriano, e Napoli, con Roberto Canali, e attualmente frequenta il corso di Organo e Composizione Organistica presso il conservatorio Luigi Cherubini di Firenze con Giovanni Clavorà Braulin. Ha seguito, come allieva attiva, masterclass di organisti rinomati quali Michael Radulescu, Jean Guillou, Bernard Winsemius, Henk Verhoef, Matteo Imbruno, Carlo Barbierato, Francesco Di Lernia. Ha partecipato a numerose manifestazioni e rassegne organizzate dal conservatorio di Benevento e ha eseguito concerti di organo in diverse città d’Italia. Ha frequentato le università degli studi di Napoli e Firenze conseguendo una laurea magistrale in Studi di Linguistica Tedesca. Giacomo Benedetti ha studiato pianoforte con il Maestro Rosa Maria Scarlino, ha poi intrapreso gli studi di Organo e Composizione Organistica diplomandosi con il Maestro Gian Luca Libertucci e ottenendo la laurea di secondo livello con lode in Organo al Conservatorio “Cherubini “ col Maestro Clavorà Braulin ed in Organo (musica antica) all’Istituto di Musica Sacra di Roma ( Pims ) col Maestro Del Sordo. Attualmente frequenta l’ultimo anno del Biennio di Clavicembalo col Maestro Alfonso Fedi. Ha ricoperto il ruolo di organista collaboratore nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze, nella Chiesa di Orsanmichele, di S.Marco, S.Spirito, S.Miniato al Monte e nella Chiesa Anglicana di S. Mark a Firenze. E’ Organista Titolare di S.Felicita a Firenze.Lavora presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Svolge una intensa attività concertistica all’estero (dal Giappone agli Usa, dal Messico alla Finlandia).Questo il programma del concerto “In alternatim”:C. Erbach (1570 – 1625): Canzon a 4 del IV tono – organo soloA. Banchieri (1568 – 1634): Dixit DominusV. Pellegrini (1562 – 1630): Canzon detta la Berenice – organo soloG. Frescobaldi (1583 – 1643): Ricercare con l’obbligo di cantare la quinta parteG. Frescobaldi: Toccata V dal II Libro delle Toccate – organo soloG. Frescobaldi: Inno” Ave, Maris Stella”G. Frescobaldi: Aria detta la Frescobalda – organo soloG. B. Fasolo (1600 – 1664): Magnificat Primi Toni in re Op. 8 n.23G. Muffat (1653 – 1704): Toccata Prima per Organo – organo soloM. A. Charpentier (1643 – 1704): Pange Lingua GloriosiF. Couperin (1668 – 1733): Dalla Seconde Leçon de Ténèbres: Vau, Et egressus estJ. S. Bach (1685 – 1750): “Meine Seel erhebt den Herren“ da Magnificat toni peregriniJ. S. Bach: Fuga sopra il Magnificat BWV 733.