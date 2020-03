Ultimo aggiornamento: 11:37

RIETI - Il 5 marzo 1943, nasceva uno dei piu' grandi artisti italiani del ventesimo secolo, l'indimenticabile Lucio Battisti. Poggio Bustone, suo paese natio, si prepara per ricordarlo con affetto e il rispetto che merita e lo omaggia con una serie di iniziative. Si inizia con un flash mob a partire dalle 17,30 in Piazza Regina Elena, per proseguire alle 19 con il Gran Concerto della Banda di Poggio Bustone.Ci si incontrerà suonando con i propri strumenti e intonando le canzoni piu' belle del repertorio. Tutti gli amanti di Lucio, musicisti e cantanti sono chiamati a partecipare all'evento, organizzato da Marco Ciani, (con il Falshmob fan Lucio), che si ispira ad una idea di Alfredo Masi, ideatore di svariati flash mob romani, in memoria di Lucio.Parteciperanno: Claudio Mostarda, Cristian Bianchetti, Marco Desideri, Roberto Bonora, Andrea Felici etc etc.Il secondo flash mob in contemporanea con Poggio Bustone, avrà luogo in Piazza del Popolo, trasformata per l'occasione in un palcoscenico per artisti."Vogliamo scendere in piazza e ritrovarci tutti insieme come comunità, con i fan, gli artisti ed esordire con un Buon compleanno Lucio", ha detto Marco Ciani.Tra gli artisti, sarà presente Amalia Mancini, autrice del libro Emozioni Private, il saggio su Lucio Battisti, edito da Arcana, così definito dal noto critico musicale Michele Neri:"Un libro che per la prima volta traccia due binari paralleli tra la vita di Lucio e l'opera di Battisti. L'infanzia, l'adolescenza, l'incontro con Mogol e poi il grande successo sino al quel tragico settembre del 1998. Grazie a una scrittura fluida e precisa, il tutto scorre con soave profondità fino alle ultime pagine dove sì, abbiamo ritrovato il Battisti che conosciamo, ma anche dove abbiamo scoperto qualcosa in più di Lucio. Emozioni private è un libro che trova con forza un suo posto nella sterminata bibliografia del più grande cantautore italiano".Il 6 marzo alle ore 18, il tributo artistico Un'avventura presso l'Agriturismo La Collina, concluderà la serie di iniziative.Tanti auguri, ma veramente tanti auguri Lucio.