sabato 1 novembre 2025, 00:10

RIETI - Il marchio dei suoi negozi “Luciano Sport” svettava, tra gli anni ‘70 e ‘90, sulle maglie indossate dagli atleti delle maggiori società sportive, a partire dalla Brina basket impegnata nella corsa a conquistare nel 1973 la serie A, passando poi per il tennis, il calcio, lo sci, il pattinaggio e il rugby. E senza dimenticare il mondo della pesca, con Luciano Occhiodoro, 87 anni, formidabile sponsor di laghi e fiumi reatini dove organizzava tornei che richiamavano centinaia di pescatori anche dalle province limitrofe favorendo un indotto turistico di tutto rispetto.

Occhiodoro, lei ha segnato un’epoca nel commercio degli articoli sportivi, rivenditore di multinazionali del settore italiane ed estere. Oggi cosa fa?

«Sono pensionato, il mio interesse è stare accanto alle due nipoti, accompagnandole nel loro percorso professionale».

Lei ha goduto di grande popolarità, la volevano anche in politica, ma rifiutò. Perché?

«La politica non mi ha mai appassionato. Arrivarono anche a offrirmi la presidenza della Camera di commercio. Io, però, volevo lavorare per colmare un vuoto di attenzione che avvertivo verso lo sport e allora cercavo di sensibilizzare i politici per stimolare iniziative e progetti».

Mancavano le idee o c’era poca preparazione?

«I sindaci con i quali parlavo per suggerire iniziative stavano ad ascoltarmi, ma poi nei fatti ero io a dover agire. Così cominciai a organizzare a Rieti i primi autobus per portare i ragazzi ai corsi di sci al Terminillo, dove avevo fatto arrivare anche maestri dal nord Italia, perché non bastavano quelli locali. Stava nascendo il nucleo industriale, l’interesse per la montagna era alto e io stesso finivo per organizzare le gare».

Pioniere nell’abbigliamento sportivo, ma anche nell’attrezzistica è stato un precursore.

«Seguivo un giovane tennista, Claudio Iacoboni, che giocava a livello nazionale, preparandogli le racchette. Fu in quel periodo che acquistai la prima macchina incordatrice per tensionare le corde, a Rieti non esisteva. Diventai esperto e alla fine venivano giocatori anche da Roma, Terni e L’Aquila a portarmi le loro racchette».

Non solo l’incordatrice, altri attrezzi ha importato per primo a Rieti. Quali?

«Nel pattinaggio, per esempio, rifornendomi di roller e di skateboard che avevano solo nelle grandi città. Le idee, del resto, mi venivano partecipando alle fiere in Italia, andai anche in Austria per imparare a montare sugli sci degli attacchi particolari. Per gli sciatori del Terminillo fu una grande novità».

Il primo amore, però, fu la pesca. Come andò?

«Acquistai con i debiti un negozio di caccia e pesca in piazza Cavour, organizzando tornei ai quali io stesso partecipavo con successo. Ma volevo fare di più e allora decisi di aprire un negozio in via Raccuini per migliorarmi. Andò bene, tanto che arrivai a rifornire altre rivendite reatine. Inaugurai addirittura un esercizio anche al centro commerciale Emmezeta, che aveva un proprio punto vendita all’interno. In questo modo gli facevo concorrenza in casa, vendendo a prezzi inferiori. L’amministratore Zamparini non la prese bene e venne a trovarmi, ma poi finimmo per stringere buoni rapporti».

Nelle bacheche di molte società sportive compaiono le foto con i giocatori che indossano maglie sponsorizzate da “Luciano Sport”. Che effetto le fa?

«Ricordo con piacere, per esempio, i ragazzini del mini basket, erano orgogliosi quando scendevano in campo sfoggiando quelle magliette colorate».

Lei ha vestito atleti e sportivi nel secolo scorso, com’è cambiato oggi questo tipo di abbigliamento rispetto al passato?

«Prima era soprattutto finalizzato allo sport, oggi vive anche una dimensione diversa, casual».

Una vita trascorsa tra palestre e campi da gioco, quanto le manca?

«Una cosa posso dirla: riaprirei subito un negozio, tanti mi incontrano per strada e ricordiamo quell’epoca quando il mio negozio era una sorta di salotto, dove si incontravano allenatori, tifosi, giocatori e io davo consigli a tutti. Sì, ho ancora nostalgia di racchette, sci, tute e scarpette».



