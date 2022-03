Il reatino Luciano Pezzotti è il nuovo ambasciatore italiano in Giordania

RIETI - Luciano Pezzotti è il nuovo ambasciatore d'Italia ad Amman. Nato a Rieti nel 1959, Pezzotti si è laureato in Scienze Politiche nel 1984 ed è entrato nella carriera diplomatica nel 1988, prestando servizio presso la Direzione Generale per l'Emigrazione e gli Affari Sociali e, successivamente, presso il Servizio Stampa e Informazione. Nel 1991 svolge il suo primo incarico all'estero presso l'Ambasciata d'Italia a Teheran, dove resta fino al 1995, quando approda alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la Nato a Bruxelles, Belgio.

Nel 1999 fa rientro alla Farnesina, prima presso la Direzione Generale del Personale e, successivamente, alla Segreteria Generale. Dal 2001 è Console Generale ad Istanbul fino al 2006, quando torna a Roma in qualità di Capo Ufficio Medio Oriente alla Direzione Generale Paesi Mediterraneo e Medio Oriente. Nel 2008 assume servizio a Gerusalemme in qualità di Console Generale.

Dal 2012 è Ambasciatore a Kabul, dove resta fino al 2016, quando viene nominato Inviato speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il Corno d'Africa. Dal dicembre 2020 ha prestato servizio in qualità di Consigliere Diplomatico presso il Ministero dello Sviluppo economico. Dal 1° marzo 2021 svolge le funzioni di Consigliere Diplomatico del Ministro per le Politiche Agricole e Attività Forestali.