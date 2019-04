RIETI - Dopo nove notti al buio torna la luce in via Oreste Di Fazio, con il Consorzio Industriale, competente in quel tratto, che aveva sollecitato più volte gli interventi.

Tra le cause del tilt dell'illuminazione pubblica, un guasto al contatore, provocato anche dalla presenza di formiche.



