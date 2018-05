RIETI - Lungo tratto della centrale via Cintia, a Rieti, al buio, nella serata di martedì.

Intorno alle 21.30, la strada, dall'arco fino a piazza Vittorio Emanuele II, presentava lampioni spenti ed era al buio: l'unica illuminazione arrivava da alcune vetrine accese dei negozi.



Intanto, dalla diffusione dei calcoli, da parte de Il Sole 24 Ore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’ex commissario alla spending review Cottarelli, è emerso che Rieti è al secondo posto tra le province italiane, dopo Parma, per consumo pro capite di energia elettrica per l’illuminazione pubblica: 204 chilowatt/ora.

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:43



