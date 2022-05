Rieti, vincita di oltre 14mila euro al Lotto

RIETI - Lotto, festa a Rieti e a Roma: vincite per oltre 24mila euro



Il Lotto premia il Lazio con due vincite: si festeggia a Rieti, con una vincita da oltre 14mila euro, e a Roma, con altri 11mila euro, per un totale che, riporta Agipronews, supera i 24mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 423,7 milioni di euro dall'inizio dell'anno.