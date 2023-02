Lotto, vinti 23.750 euro ad Antrodoco

RIETI - Ad Antrodoco sono stati vinti 23.750 con l'ultimo concorso del Lotto. Ma è stata festa anche nel Lazio, con vincite complessive per oltre 216mila euro: come riporta Agipronews, è stata centrata una doppietta in provincia di Latina, con una vincita da oltre 62mila euro ad Aprilia e una da oltre 52mila euro a Sezze. Due le vincite a Roma, rispettivamente da 51.750 euro e 26.100 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 110,5 milioni dall’inizio dell’anno.