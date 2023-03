RIETI - Vincita al Lotto nel Reatino.

​Il Lazio fa festa grazie al Lotto: nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per un totale di 67.800 euro in tutta la Regione.

La più alta è arrivata a Forano, dove tre ambi e un terno sono valsi 28.500 euro.