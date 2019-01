I PRIMI 5 ESTRATTI

RIETI - Vendita dei biglietti della Lotteria Italia in calo nel Reatino. Tra i primi cinque premi, non ci sono biglietti venduti nel Reatino.È ancora il Lazio la regione dove sono stati venduti più biglietti della Lotteria Italia, con circa 1,4 milioni di tagliandi (precisamente 1.398.120), il 20% del totale nazionale. Complessivamente il dato regionale delle vendite della Lotteria Italia 2010 registra un calo del 14,8%. Non ha evidentemente giovato alla Lotteria l'eliminazione del Gratta e Vinci che fino allo scorso anno compariva sul biglietto e garantiva una possibilità di vincita immediata, al costo complessivo di 5 euro. Quest'anno il prezzo è rimasto immutato e il mancato appeal del “grattino”, prodotto di successo radicato nelle abitudini degli italiani, ha finito per penalizzare la vendita. Tra le singole province, riferisce Agipronews, emerge il dato di Roma, prima in Italia per vendite con 1 milione di biglietti, ma anche in questo caso il totale segna un 14,3% di decremento rispetto allo scorso anno. Segno meno anche per la provincia di Rieti (45.690 tagliandi, -20,8%), e scendono anche le vendite in provincia di Frosinone (153.090, -16,1%), Latina (44.870, -18,5%) e Viterbo (59.230, -12,1%). In generale, riferisce Agipronews, nella regione il punto più alto degli ultimi dieci anni è stato toccato nel 2009 (quando la Lotteria era abbinata a “Affari tuoi”), con quasi 2,5 milioni di biglietti. Il punto più basso, prima di quest’anno si era registrato nel 2012 (“La Prova del Cuoco”), con 1,4 milioni di tagliandi venduti.Tra i primi cinque estratti non c'è il Reatino.Ecco i 5 premi di prima categoria (ancora da abbinare al relativo premio):SERIE E NUMERO VENDUTO AE 265607 Pompei (NA) - Via Roma 59E 449246 Napoli - Piazza Principe UmbertoP 386971 Torino - Corso Traiano 158G 154304 Sala Consilina (SA) - A03 SA-RCF 075026 Fabro (TR) - A1 MI-NA