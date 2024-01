Rieti, Lotteria Italia: in aumento i biglietti venduti nel Reatino

RIETI - Lotteria Italia, nel Reatino in aumento i biglietti venduti. Questa sera e poi nella notte l'estrazione dei tagliandi vincenti

Il Lazio è la prima regione per numero di biglietti venduti alla Lotteria Italia 2023: sono oltre 1,2 milioni i tagliandi staccati in questa edizione (+10,8%). Tra le singole province, rileva agipronews, emerge il dato di Roma, con 968.090 biglietti (+11,1%). Questi i dati per le altre province: Frosinone registra vendite per 134.660 tagliandi (+13,5%), poi Viterbo a quota 51.700 (+2%), Latina a 44.900 (3,7%) mentre chiude Rieti con 40.150 biglietti venduti, ma con l’aumento percentuale più importante (+17,6%).