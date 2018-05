di Christian Diociaiuti

RIETI - Un nuovo socio per il Rieti? Patron Riccardo Curci lo cerca a Roma. E non è uno qualsiasi. Si tratta, infatti, di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Capitale, nelle ultime ore ci sarebbe stato un incontro tra i due patron. Un contatto dunque, di cui capire la natura. Come è noto, Curci sta cercando un nuovo partner societario per consolidare l'assetto del club, dopo la promozione in C degli amarantocelesti. Lo cerca già dalla scorsa estate, quando c'era in mente la richiesta di ripescaggio.



Non se ne fece più niente, ma da quando si è avvicinata la possibilità di salire di categoria (poi avverata con un campionato strepitoso), il presidente reatino si è rimesso a lavoro, senza nascondersi: "Ci sono diverse opzioni da valutare, spero di darvi risposte prima possibile" aveva detto Curci nei giorni scorsi. E tra queste opzioni pare esserci proprio la Lazio e Lotito (legato al Reatino per il suo amore per Amatrice, dimostrato anche nel post sisma). Una rilevazione di quote da parte del presidentissimo biancoceleste? Una sponsorizzazione? Una mano con calciatori da valorizzare? Come si potrebbe sostanziare il contatto tra i due presidenti?



L'incontro rientra, ovviamente, nell'operazione di Curci di ricerca di una stabilità per la società reatina tra i professionisti, ma sembra non essere l'unico. A onor del vero, c'è da sottolineare che ogni qualvolta si profilasse l'idea di un'integrazione societaria o di una nuova proprietà, Lotito (che guida anche la Salernitana oltre alla Lazio e proprio per questo potrebbe veder preclusa anche l'entrata in società in un altro club pro) è stato costantemente annoverato tra i papabili "acquirenti" del Rieti, anche negli anni passati.

