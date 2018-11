© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Qualcuno ora potrà vedere grazie agli occhi di Lorenzo, qualcuno potrà vivere o avere una vita migliore grazie ai suoi organi. Solo Dio sa chi sono queste persone ma in loro rivivrà il nostro Lorenzo e potranno riabbracciarsi un giorno in Paradiso. Solo il chicco di grano che muore dà il frutto».Le parole di don Mariano Assogna nel giorno del dolore per l’ultimo saluto al 20enne reatino di Quattro Strade, Lorenzo Marchili, deceduto a seguito delle conseguenze riportate nel tragico incidente lungo la Salaria per Ascoli tra la sua Fiat Punto e un’Alfa, avvenuto nella galleria tra Sigillo e Posta domenica 18 novembre.Oggi pomeriggio nella chiesa del Sacro cuore di Gesù in via dei Martiri delle Fosse reatine la cerimonia del rito funebre del giovane, salutato da amici, compagni di classe, insegnanti e una folla che ha gremito la chiesa dentro e fuori. Proprio don Mariano nella parrocchia di Quattro Strade celebrò il suo primo battesimo segnando la fronte di Lorenzo.