Lorenzo Marchili ricordato all’Epn con un concorso a lui dedicato

RIETI - "Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che si interessano agli altri prima di interessarsi a sé stessi” (Wim Wenders)

Sono passati tre anni dalla scomparsa di Lorenzo Marchili, studente diplomato al Liceo Economico Sociale di Rieti, avvenuta nel 2018, a causa delle conseguenze di un grave incidente stradale. L'Istituto d'Istruzione Superiore "Elena Principessa di Napoli", su proposta dei familiari, il 15 novembre scorso ha voluto ricordarlo mediante un'iniziativa formativa a lui dedicata. Nel corso della mattina, in una capiente aula della sede centrale dell'Istituto, sono stati infatti premiati gli alunni risultati vincitori del concorso che i genitori di Lorenzo hanno desiderato realizzare, con il supporto e il sostegno della scuola, invitando gli studenti del triennio del LES a commentare una frase di Wim Wenders, "Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che si interessano agli altri prima di interessarsi a sé stessi”.

A tal fine è stato redatto sia un dettagliato regolamento, che costituita un'apposita commissione, presieduta dalla prof. Paola Giagnoli, Dirigente Scolastica dell'"EPN", composta da docenti di Italiano, Religione, Scienze Umane e Filosofia, e dato quindi corso alle operazioni di valutazione degli elaborati per stilare la relativa classifica.

Nel corso dell'incontro, coordinato dal prof. Alessio Valloni, dopo i saluti e i ringraziamenti della Dirigente scolastica, è stato proiettato un video per descrivere Lorenzo e narrarne la vita. Familiari e amici sono intervenuti parlando direttamente ai giovani presenti, sollecitando in loro un’opportuna riflessione sul valore della vita e del rispetto, in ogni momento e comportamento adottato, delle necessarie precauzioni per evitare tragedie e sofferenze. Forte il coinvolgimento emotivo di tutti i partecipanti, compresi gli alunni della quinta classe e i rappresentanti della terza e quarta del Liceo Economico Sociale intervenuti per l’occasione. Il ricordo di Lorenzo e la premiazione del concorso sono stati vissuti in un clima di condivisione, solidarietà e vicinanza, anche per l'apprezzata esibizione musicale al pianoforte di Agnese Giammusso, allieva al quarto anno del Liceo musicale.

Al termine dell’iniziativa i genitori di Lorenzo hanno ringraziato la scuola dell’attenzione che ha dedicato ad uno suo ex alunno, delle modalità organizzative individuate e soprattutto per la sensibilizzazione che ha espresso nei confronti degli studenti, in merito al delicato tema relativo alle vittime della strada.

Di seguito i nominativi delle studentesse premiate.

Prime classificate a parimerito

Shelumi Rehani Perera Mahabathmage e Pilati Veronica

Seconde classificate a parimerito

Fiorentino Nicole e Braconi Sara

Terze classificate a parimerito

Dante Angelica e Capretto Antonia