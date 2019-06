© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Elegante, intelligente ed irresistibile: è Lloyd, il maggiordomo immaginario che tutti vorremmo e che passa anche per il Mondadori Store di Rieti. “Un anno con Lloyd” (Rizzoli 2018) è l’ultimo romanzo dello scrittore e giornalista Simone Tempia, che sarà ospite nella libreria di Via Roma dopodomani, venerdì 28 giugno.Da Facebook alle librerie, sembra inarrestabile il successo dei dialoghi tra Sir e Lloyd, il servizievole maggiordomo sempre pronto a sciogliere gli enigmi del suo interlocutore e dell’umanità intera, con risposte significative e brillanti. Un successo che arriva anche grazie alle doti di Tempia, capace di trattare temi impegnati e non, in maniera scanzonata, divertente e mai volgare.Dopo “Una Vita Con Lloyd” (Rizzoli 2016) e “In Viaggio Con Lloyd” (Rizzoli 2017), Simone Tempia regala ai suoi lettori altre pillole di saggezza, contenute nell’ultimo libro “Un Anno Con Lloyd” (Rizzoli 2018), vero protagonista dell’incontro al Mondadori Store in Via Roma n61, questo venerdì dalle 21.30.