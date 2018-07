di Mattia Esposito

RIETI - Un piccolo ed inaspettato fuori programma oggi al Gudini, dove i più attenti avranno notato una presenza inconsueta, quella di Fabio Liverani. Il tecnico del Lecce, in ritiro al Terminillo, si è concesso una partita a paddle ed è stato immortalato dai presenti. Una partitella di circa due ore per staccare la spina dagli allenamenti e concedersi un po' di svago prima di riprendere il lavoro alla guida del suo Lecce, che sabato affronterà in amichevole l’Amatrice e, il prossimo 24 luglio anche l’Fc Rieti. Non sono mancate ovviamente le foto di rito con i fan ed i curiosi presenti al Gudini, con l’ex giocatore, tra le altre, di Fiorentina e Lazio, che si è concesso sorridente a qualche selfie.

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:10



