“Rieti Live”, ecco la nuova traccia del Ck Crew

RIETI - Da settimane i cartelloni pubblicitari avevano creato una certa curiosità intorno a “Rieti Live” e oggi la nuova traccia del Ck Crew è finalmente disponibile sulle piattaforme digitali. “Questa è la prima su Rieti” canta il ritornello del brano che va ad arricchire il repertorio della crew reatina, già nota agli amanti dell’hip-hop per pezzi come “Soldi Sporchi” e “Posti Loschi” che vantano decine di migliaia di click sul web.

Ore

Nel testo di “Rieti Live” non mancano i riferimenti a luoghi celebri della nostra città, riletti in chiave hip-hop: rime che fanno il paio con il video, in uscita su Youtube l’8 giugno e girato da Antonio Priori tra le vie del centro, con l’appoggio di pub e locali. Si canta Rieti, ma il retroscena del brano va ben oltre i confini provinciali: spicca la collaborazione di ProMo L’Inverso, già noto per lavori svolti anche con il rapper Mezzosangue.



Intanto prende forma l’agenda estiva del Ck Crew, atteso alla festa dello studente il 1° giugno e con altre date e novità in cantiere.