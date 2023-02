Lite in banca, intervengono i carabineri

RIETI - Un presunto mancato riaccredito di appena 20 euro ed esplode la lite in banca. Momenti di tensione in una filiale cittadina di Banca Intesa San Paolo dove, alla presenza di clienti e dipendenti, il direttore è stato aggredito verbalmente in maniera piuttosto aggressiva e decisamente poco urbana da un cliente. A scatenare l’ira di un uomo sarebbe stata la mancata erogazione di banconote dallo sportello automatico. Da qui, evidentemente, qualche incomprensione o equivoco che avrebbe innescato tutto. Un diverbio che ha costretto il personale dipendente a richiedere l’intervento dei carabinieri. Una volta sul posto i militari dell’Arma hanno riportato la calma anche se la disputa, dopo alcuni momenti di tensione, si era andata calmando.