Domenica 23 Ottobre 2022, 00:10

RIETI - Scoppia una violenta lite tra due fratelli e uno dei due muore. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Talocci. Al termine dell’alterco, ad avere la peggio è stato un uomo di 68 anni, G.N., residente con la famiglia nella stessa palazzina in cui vive anche il fratello. Erano circa le 17, quando il paese è stato scosso dal suono delle sirene delle ambulanze dirette in un’abitazione situata lungo la via Farense, la strada principale che attraversa la seconda frazione di Fara Sabina, particolarmente frequentata di sabato pomeriggio. L’intervento degli operatori del 118 era stato richiesto dai familiari del 68enne perché, stando alle informazioni circolate subito dopo l’accaduto, pare che l’uomo nel corso della discussione avesse accusato un malore fino a perdere i sensi. Una situazione apparsa preoccupante anche ai soccorritori i quali hanno immediatamente messo in atto le manovre per la rianimazione cardiopolmonare.

L'eliambulanza. Nella frazione farense era atterrata nel frattempo l’eliambulanza, pronta a decollare dal vicino parco Fonte Pesole. Purtroppo però i ripetuti tentativi praticati dai soccorritori non sono riusciti a scongiurare l’epilogo peggiore. Intorno alle 18, l’elicottero si è alzato nuovamente in volo: per l’uomo non c’era ormai più niente da fare. Una tragedia per la moglie e i tre figli adulti e per l’intera comunità di Talocci, richiamata in strada dalle sirene e dalle urla strazianti dei familiari. Nella palazzina di via Farense sono presto giunti i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto e mentre venivano espletate le procedure di constatazione della morte, hanno iniziato a raccogliere le testimonianze delle persone presenti. A cominciare dal fratello dell’uomo, protagonista della lite che - sempre stando alle prime notizie trapelate - pare non fosse la prima, ma una delle tante che si consumavano tra i due congiunti. Gli inquirenti dovranno ricostruire i momenti che hanno preceduto il decesso dell’uomo per verificare se sussistano dei nessi di causalità tra l’evento e la morte. Nelle prossime ore si saprà se il magistrato di turno disporrà, come è prevedibile in questi casi, l’autopsia, sempre al fine di ottenere elementi utili a chiarire la dinamica della morte, appurando o escludendo responsabilità di terze persone.