RIETI - Se la situazione complessiva nel Lazio vede la nostra provincia tra le migliori per quanto attiene ai tempi di attesa per esami e visite sanitarie, è anche vero che ancora molti passi in avanti devono essere compiuti per venire incontro a tutte le esigenze degli utenti. Alcuni esempi?Per la risonanza magnetica al cervello è necessario attendere un anno. Per l’ecografia alla tiroide si deve aspettare solo fino a luglio del prossimo anno, ma si può fare solo a Magliano Sabina. La prova di esami imprenotabili è stata fatta la scorsa settimana, esattamente il 13 novembre, dopo l’ennesima segnalazione di un utente che, nonostante fosse in cura oncologica, non aveva avuto accesso a una prestazione sanitaria indispensabile per proseguire le cure.Rivolgendosi a un centro di prenotazione con varie impegnative in mano, risultano almeno 8 esami impossibili da prenotare.