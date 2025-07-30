Visite ed esami alla Asl di Rieti, calano i tempi di attesa. Da migliorare quelli per risonanze e tac

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

RIETI - Su un totale di 85 mila e 386 prestazioni prenotate nei primi sei mesi del 2025, la Asl di Rieti ne ha garantite 82 mila 294, pari al 96,4% dell’indice dei tempi di attesa e cioè il rapporto tra il numero delle prenotazioni evase nei tempi stabiliti rispetto al numero totale delle prenotazioni. Un risultato che garantisce all’azienda di via del Terminillo di consolidare il trend in miglioramento nell’abbattimento dei tempi di attesa, più vistoso nella gestione delle prime visite, da migliorare ulteriormente negli esami specialistici, soprattutto nella diagnostica pesante (risonanze e tac), dove il recupero dei tempi di attesa appare più lento.



I dati

L’analisi dei dati forniti dal sistema “Salute Lazio”, al suo giro di boa annuale, mostra per la Asl reatina un indice tempi di attesa del 93.5 per la diagnostica e del 99.7 per la visita. Più nel dettaglio, nella diagnostica, su 110 esami specialistici monitorati (i dati si riferiscono alla media tra le prime visite e gli esami strumentali con classi di priorità urgente, breve e differibile), rispetta i tempi per almeno il 90% del totale delle prestazioni in 81 casi, lo standard previsto tra il 50% e l’89% in 24 casi, mentre non raggiunge lo standard del 50% in cinque casi, vale a dire nell’ecocolordoppler scrotale (77.9 giorni di attesa medi), nell’ecografia muscolotendinea e osteoarticolare (74.9), la risonanza magnetica del collo (39.2) e quella della gamba (33) e la Tac del gomito (20).

Molto meglio nelle prime visite visto che su 16 prestazioni, la Asl di Rieti riesce a rispettare i tempi per almeno il 90% del totale in tutti e sedici i casi. Se si analizzano le classi di priorità singolarmente, quella in affanno risulta soltanto la “breve” (che prevede l’erogazione della prestazione entro 10 giorni).

Nella diagnostica, su 81 prestazioni monitorate, la Asl di Rieti ottiene uno standard minore del 50% in 18 esami: l’ecocolordoppler scrotale (28.8 giorni di attesa medi), ecografia monolaterale della mammella (10.6), ecografia muscolotendinea e osteoarticolare (17.4), elettromiografia semplice per arto inferiore (24.3), la risonanza magnetica del bacino (16.8), quella del collo (36.8), del ginocchio (14.5), del piede (15), del polso (16), del rachide cervicale (16.7), del rachide dorsale (18.4), del rachide lombosacrale (17.3), dell’addome superiore (64), della gamba (38.5), della spalla (18.3), dell’addome inferiore e scavo pelvico (39.9), encefalo e tronco encefalico (16.1), Tac del gomito (20).



I raffronti

Passando all’altra tipologia di prestazione monitorata e cioè la visita, la Asl di Rieti supera ampiamente l’esame praticamente su tutte le classi di priorità, tranne che per la “urgente” (le cui prestazioni vanno erogate entro 72 ore), ma soltanto per la prima visita cardiologica (3 giorni di attesa medi).

Nel confronto con le aziende sanitarie delle province si evidenzia una sostanziale stabilità. Se nella diagnostica la Asl di Rieti ottiene un indice tempi di attesa del 93.5%, con la Asl di Frosinone al 94.8%, Latina al 95.6% e Viterbo al 93.7%, nella visita la Asl di Rieti si attesta al 99.7%, con la Asl di Frosinone e Viterbo al 99.3% e Latina al 99.4%. Migliorano invece i tempi di attesa nel confronto tra il secondo trimestre di quest’anno e quello dell’anno precedente, con l’indice tempi di attesa totale che nel 2025 si è attestato al 96.5% (93.8 diagnostica – 99.7 visita) mentre nel 2024 era fermo all’84.8 (78.7 diagnostica – 90.9 visita).