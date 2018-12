© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche quest’anno, il tenore sabino Gianluca Sciarpelletti, è stato invitato ad Atlanta, negli Stati Uniti, quale testimonial dell’evento organizzato nella ricorrenza del 10° anniversario della Fondazione Angels.La serata, è stata un grande successo, grazie al concerto del nostro tenore che ha catalizzato la partecipazione di moltissima gente, permettendo così di raccogliere fondi a favore dell’associazione.Mecenate e sempre sensibile alle manifestazioni NoProfit, il tenore Gianluca Sciarpelletti si è reso disponibile per un Recital, dove ha interpretato musiche tratte dal migliore repertorio lirico operistico e musica popolare, eseguendo: “E lucevan le stelle” dalla Tosca, “Nessun dorma” dalla Turandot, “Core n’grato”, Granada”, “Non ti scordar di me”, “Tu che mi hai preso il cuor”, “Torna a Surriento”, “O sole mio”, “Ave Maria” “Cantique de noel”; Un programma molto gradito dal folto pubblico che, emozionato dalla magistrale interpretazione del tenore Gianluca Sciarpelletti, lo ha ricambiato con scroscianti applausi che per ben tre volte, si sono tramutati in calorose “Standing Ovations”. L’incasso del concerto è stato interamente devoluto a favore della Fondazione.Tale è stato il successo della partecipazione del nostro tenore Sabino Gianluca Sciarpelletti che è stato già nuovamente invitato ad altri due eventi No Profit, sempre all’insegna della solidarietà, dove si esibirà il 16 dicembre e il 9 febbraio, per l’anno nuovo invece, ci sarà subito una grande tournée in gennaio, dove canterà nei più grandi ed importanti teatro della Cina.