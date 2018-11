© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il tenore Sabino, dopo essere stato “Guest “ al Festival Internazionale R. Leoncavallo, si è calato nei panni di “Canio”, protagonista principale dell’opera “Pagliacci” la più celebre e famosa dell’autore verista.Come sempre, il nostro tenore Sabino si è subito messo in luce per l’interpretazione del personaggio, sicura e completa, fin anche nella mimica e nell’espressioni del volto, che unitesi all’imponente presenza scenica e allo squillo della sua voce, grazie a sapienti accenti, ha saputo rendere ancor più drammatica la “commedia”.Grandi applausi e richieste di Bis nella romanza “Vesti la giubba” dove il tenore Gianluca Sciarpelletti ha potuto sfoggiare la sua vocalità importante e ricca di armonici, con i mille colori e chiari scuro che perfettamente hanno reso e trasmesso la tormentata azione scenica del protagonista che qui, se pur disperato nel vivere il dolore del tradimento, deve fingere, per esaudire le aspettative del pubblico pagante, che si aspetta e vuol ridere della commedia, incosciente del dramma che si sta perpetrando di lì a poco. Il tenore Gianluca Sciarpelletti ha conquistato proprio tutti, anche nella frase del finale in prosa:” la commedia è finita”, quasi interrotta da uno scrosciante applauso di tutto il publico che ha vissuto commosso, tutte le emozioni che Il nostro tenore sabino è riuscito a trasmettere.Molto bravo anche il baritono Enrico Marrucci, nei panni di “Tonio”, che con voce brunita e profonda ma sempre in maschera, ha ben interpretato il sibillino ruolo, eseguendo magistralmente il “Prologo” ad inizio opera. Bravi tutti, la giovane “Nedda” Giuliana Consiglio, al suo debutto nel ruolo, “Arlecchino” il tenore Guido Bernoni, che con linearità di fraseggio ha ben interpretato il ruolo, il baritono Giorgio Carli, nel ruolo di Silvio e Dario Podenzano in “un contadino”.Tutto si è svolto sotto la regia, del Maestro Fabrizio Maria Garzi Malusardi, che ha anche ideato scene e costomi, mentre la direzione musicale è stata affidata al grande Maestro Mirco Roverelli, il quale sapientemente, ha saputo guidare nella migliore tradizione, questa meravigliosa opera di Ruggero Leoncavallo.