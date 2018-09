RIETI - Grande successo del tenore Sabino Gianluca Sciarpelletti al “Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo”, dove si è appena conclusa la stagione 2018, ricca di eventi musicali.



Il concerto Recital, proposto nella suggestiva cornice del chiostro di San Domenico, sede del Comune di Montalto Uffugo (CS), comune che si lega in maniera indissolubile al binomio con il grande compositore Ruggero Leoncavallo, luogo d’ispirazione per il compositore, che li visse per diversi anni, ove compose diverse liriche e si ispirò per la sua più famosa composizione l’opera “Pagliacci”. Proprio qui, nelle terre di Leoncavallo, la voce del tenore Gianluca Sciarpelletti, ha saputo ben interpretare la scrittura verista del compositore Ruggero Leoncavallo, eseguendo le sue più celebri composizioni come “Mattinata” e “Vesti la giubba” e presentando un’inedita lirica “Aprile” rendendo noto in quest’occasione, la riscoperta di venti liriche rare di Ruggero Leoncavallo.



Il concerto, sapientemente accompagnato al pianoforte dal Maestro Alfredo Cornacchia, ha regalato al folto pubblico momenti di grande emozione che ha ricambiato gli artisti, con unanimi consensi.



Il successo della serata è stato suggellato sia l’Amministrazione Comunale nei panni del Sindaci Avv. Pietro Caracciolo, sia dal Direttore Artistico del Festival, Maestro Filippo Arlia, i quali hanno voluto che la presenza del tenore Gianluca Sciarpelletti, si protraesse per tutto il Festival, nominandolo nella giuria del Concorso Internazionale e invitandolo quale “Guest” nel concerto di Gala, diretto dal Maestro Filippo Arlia, con l’orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro Lirico Siciliano.



A conclusione del Festival, l’opera “Pagliacci” felicemente rappresentata in scena con la direzione appunto del Maestro Filippo Arlia, orchestra Filarmonica della Calabria, con la regia di Gianmaria Romagnoli.

