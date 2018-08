RIETI - Sempre impegnato in tournée internazionali, non si risparmia il tenore sabino Gianluca Sciarpelletti. Rientrato in Italia, è stato chiamato quale testimonial dalla “Fondazione Amici del Radio di Brecia”, che si occupa da sempre di reperire fondi per una delle eccellenze italiane nella ricerca e cura dei tumori. Nella cornice della splendida “Villa Fenaroli” (BS), si è svolto il Recital del tenore Sabino che unitamente al soprano Marta Mari e al Maestro Giovanni Andreoli, hanno regalato una meravigliosa pagina di grande musica, tratta dal più bel repertorio lirico Italiano. Grande successo per Gianluca Sciarpelletti che ha incassato i consensi unanimi del folto pubblico e devoluto interamente il suo cachet, a favore della Fondazione.



Sempre presente anche nell’interpretare i ruoli operistici si è appena esibito nell’ambito della XV edizione di “Cento città in musica” nel più classico dei repertori, vestendo i panni del romantico “Alfredo” nell’opera La Traviata di Giuseppe Verdi, con l’orchestra Sinfonica Europa Musica, diretta dal Maestro Maurizio Morgantini. Il tenore Gianluca Sciarpelletti, si è distinto per la ricchezza del suo fraseggio, ricco di armonici con voce sempre in maschera puntuale e generosa negli acuti. Bravissimi tutto il cast e in particolare il soprano Paola di Gregorio nei panni di Violetta Valery. Bene anche la regia affidata alla giovane Manuela Montanaro che ha scelto la più classica delle versioni.



Nei prossimi giorni, il tenore Sabino, sarà protagonista quale guest, dell’ambito Festival Internazionale Leoncavallo.

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:32



