RIETI - Arte, cultura ed anche turismo nel suggellare una fratellanza che va avanti da ben 28 anni.Nello scorso fine settimana per il Lion Club Rieti Varrone è stata un’esperienza indimenticabile; alcuni soci hanno intrapreso un viaggio nella cittadina di Roissy Pays de France, nei pressi di Parigi dove il locale Lion Club ha da circa 28 anni stabilito un gemellaggio animato da visite reciproche con viaggi nei rispettivi territori e riaffermando valori condivisi.La prima tappa del viaggio inizia nella cittadina di Ecouen nella Val-d'Oise per la visita del locale castello sede attuale del Museo Nazionale de la Renaissance. L'edificio appartiene alla Grande Cancelleria della Legione d'Onore. Il museo è sotto la supervisione del Ministero della Cultura. Generazioni di artisti famosi sono riusciti nel corso dei secoli a rendere il castello di Ecouen un imponente monumento. In mostra le collezioni francesi del periodo rinascimentale in tutti i campi artistici: arazzi, armi, sculture, vetrate, ceramiche, mobili, orafi, dipinti. In Francia, è l'unico museo interamente dedicato al Rinascimento. Château d'Ecouen è una delle principali attrazioni turistiche del territorio.Subito dopo i soci dei tre Club (erano presenti anche alcuni soci del Lion Club di Vila Nova de Famalicão del Portogallo) si sono spostati verso la cittadina di Viarmes per visitare lo splendido Musée d’Histoire Locale gestito con commovente passione dal fratello di una socia lion.La splendida e soleggiata mattinata del sabato è stata utilizzata per la visita alla Torre Eiffel che non ha bisogno di commenti. Durante la conviviale, alla presenza di oltre 280 persone, c’è stato lo scambio dei doni e dei gagliardetti alla presenza del Governatore del Distretto 103 Ile de France Ouest e del Presidente del Consiglio dei Governatori del Multi-distretto 103 Francia.