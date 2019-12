RIETI - Sostituita la lastra in vetro in piazza San Rufo, a Rieti, a cura del Lions club rieti Flavia Gens.



Oggi, lunedì 30 dicembre, il Lions Club Rieti Flavia Gens ha inaugurato a Piazza San Rufo la sostituzione della lastra di vetro a protezione delle antiche strutture murarie in pietra locale e relativa targa esplicativa con la volontà di contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico della città. Erano presenti l’assessore all’urbanistica Antonio Emili e il tecnico comunale Angelo Raimondi. © RIPRODUZIONE RISERVATA