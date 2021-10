Lions e Leo Rieti Host, grande solidarietà nella raccolta alimentare: «Grazie ai cittadini»

Venerdì 8 Ottobre 2021, 13:54

RIETI - «Grazie Rieti! I Presidenti dei Lions e dei Leo Rieti Host, Nando Volpicelli e Lorenzo Bonanni, ci tengono a ringrazia i reatini per la grande solidarietà dimostrata in occasione della raccolta alimentare tenutasi ieri 6 ottobre 2021 presso il centro commerciale l'Aliante. In tre ore i reatini ci hanno donato circa 450 kg di prodotti alimentari, che la stessa sera abbiamo consegnato ai beneficiari, i Parrocci di Rieti. “Rieti per Rieti”, così è stata chiamata l'iniziativa di solidarietà, prevede un evento mensile di raccolta alimentare con l'obiettivo di sostenere a turno le Parrocchie della nostra città. Confidiamo chiaramente, e il 6 ottobre ne abbiamo avuto l'ennesima conferma, sul sostegno e sulla indiscussa generosità dei reatini, sempre "silenziosa quanto sostanziosa».

Il Presidente Volpicelli e il Presidente dei Leo Bonanni danno appuntamento al prossimo evento di novembre e, con soddisfazione, possono confermare che lo slogan scelto dal Club per questa annata “Insieme si può !” .... è una piacevole realtà.