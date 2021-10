Il Lions Club Rieti Host organizza una raccolta alimentare al centro commerciale l'Aliante

Venerdì 1 Ottobre 2021, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 13:30

RIETI - Il Presidente del Lions Club Rieti Host, Nando Volpicelli, con grande entusiasmo, annuncia che mercoledì 6 ottobre, dalle 17 alle 20, si terrà una raccolta alimentare presso il punto fisso del Lions Club Rieti Host, istituito nel centro commerciale l'Aliante.

«Da più parti ci hanno chiesto di continuare la raccolta alimentare tenutasi l'estate appena trascorsa, a suo tempo chiamata "La Solidarietà non va in vacanza" , quindi abbiamo sentito nel nostro cuore il dovere di prodigarci perché la raccolta alimentare possa continuare. Abbiamo così deciso, insieme ai Leo, di istituire un progetto che chiameremo "Rieti per Rieti", ed avrà come scopo quello di organizzare un'evento mensile per promuovere la raccolta alimentare da destinare alle parrocchie della nostra città ed alle associazioni di volontariato, che ogni giorno si prodigano per questa missione. Ovviamente chiunque volesse può donare sempre gli alimenti lasciandoli in qualsiasi momento nel punto fisso di raccolta».

«Confidiamo come già dimostrato negli eventi estivi, sul sostegno e sulla generosità dei reatini, sperando che con il loro sostanziale contributo unito al nostro ci consentano di raccogliere il maggior quantitativo di alimenti, ben sapendo che non saranno mai sufficienti a far fronte alle continue richieste che ci giungono dalle Onlus di volontari e dalle parrocchie, ma sicuramente saranno un forte aiuto, I soci dei Leo e del Lions Club Rieti Host Vi aspettano, mercoledì 6 ottobre, al punto di raccolta istituito presso il centro commerciale l'Aliante».

Conclude il Presidente Volpicelli salutando tutti e ripetendo il motto che da anni lo distingue: "Insieme si può!"