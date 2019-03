IL PROGETTO

RIETI - Avevano iniziato con le scuole medie di Poggio Mirteto e Montopoli presentando il progetto “Professore per un giorno” i professionisti che fanno capo al Lions Club “Poggio Mirteto Farfa Cures”. Adesso è il turno delle scuole superiori con il primo incontro che ha riguardato le V classi del Liceo Scientifico del Gregorio da Catino di Poggio Mirteto presieduto dalla preside Maria Rita De Santis.Il progetto “professore per un giorno” è nato col nobile scopo di contrastare l’abbandono di diversi indirizzi di studio nella fase delle medie superiori. Un dato confermato anche dalle statistiche fornite dal dirigente scolastico, principalmente nei settori tecnici (ragioneria, geometri, istituti tecnici professionali) con notevoli difficoltà di orientamento da parte degli studenti sia verso l’indirizzo di studio degli istituti superiori che per il successivo percorso universitario.Tale progetto nasce in seguito ad una situazione attualmente vivibile nel nostro territorio riguardante l’abbandono di diversi indirizzi di studio nella fase delle medie superiori, confermato anche dalle statistiche fornite dal dirigente scolastico principalmente nei settori tecnici (ragioneria, geometri, istituti tecnici professionali, ecc.) con notevoli difficoltà di orientamento da parte degli studenti sia verso l’indirizzo di studio degli istituti superiori che per il successivo percorso universitario. Per far ciò e per aiutare i ragazzi nell’orientamento universitario è stato stilato un programma di incontri diretti tra gli studenti ed il mondo del lavoro. Dodici professionisti soci del Lions Club insieme ad alcune figure esterne ospitate dal Club stesso, espongono e raccontano il loro percorso professionale legato alle loro esperienze dirette nei rispettivi ambiti di lavoro, mettendo in evidenza sia le difficoltà che le diverse opportunità e richieste che il mercato propone attualmente nei vari settori esaminati.«Lo scopo del progetto – ha spiegato il presidente dei Lions, Giancarlo Sileri- è quello di dare fiducia e credibilità ai ragazzi stessi infondendo in loro consapevolezza e una differente visione della realtà per orientare gli studenti nel modo migliore possibile verso la scelta più idonea nel loro percorso sia di studi che di vita». Sia il programma degli incontri che gli stessi interventi da parte dei professionisti vengono svolti in sintonia con l’istituto ponendosi in modo complementare alle attività che già vengono portate avanti sia dai professori che dal dirigente scolastico.Tanto interesse da parte dei ragazzi del Liceo scientifico mirtense che erano accompagnati da alcuni docenti, ha suscitato l’incontro di venerdì scorso a Poggio Mirteto. Domande ed interventi da parte dei ragazzi stessi e grande disponibilità da parte dei professionisti presenti che sono stati introdotti da Sileri, nello spiegare la visione e le opportunità che alcuni ambiti e professioni possono offrire per il futuro prossimo. Testimonianze dirette e approcci concreti per la scelta del percorso universitario col ciclo di incontro che proseguirà con altre scuole e al termine con una giornata insieme ai docenti dell’Università di Tor Vergata per concludere un percorso che davvero aiuti i ragazzi nelle migliori scelte possibili dopo la Maturità.