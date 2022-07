Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo, Annarita Vicentini nuovo presidente

RIETI - Ieri sera 1° luglio al Park Hotel Villa Potenziani si è svolta la cerimonia del passaggio della Campana del Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo da Alessandro Acciai ad Annarita Vicentini.

Oltre a numerosi soci ed ospiti sono stati presenti il Governatore Fabrizio Sciarretta, il secondo Vice Governatore Salvatore Iannì, la presidente di Zona Patrizia Casanica e il Global Service Team (GST) Gianni Turina. Hanno portato il loro saluto istituzionale i sindaci Giorgio Cortellesi di Amatrice, Emiliano Salvati di Micigliano e Daniele Sinibaldi di Rieti.

Il Presidente uscente Alessandro Acciai nel portare il saluto ai presenti ha illustrato con soddisfazione le numerose attività svolte nonostante la situazione pandemica e ha ringraziato i soci per la loro collaborazione e disponibilità. Di particolare importanza l’azione svolta a sostegno della povertà attraverso la fornitura di generi alimentari alle comunità locali e a famiglie in situazione di grave difficoltà. Particolare attenzione è stata rivolta all’arte con gli artisti della solidarietà e all’ambiente con il recupero del sentiero storico naturalistico Lisciano Terminillo.

Il Presidente entrante Annarita Vicentini ha salutato le autorità lionistiche, le autorità civili e tutti i presenti. Ha rivolto un particolare ringraziamento ai soci per la fiducia che le è stata accordata nel rappresentare il club nell’anno 2022-2023.

Nel tracciare brevemente alcune linee di indirizzo, per l’attuazione di un programma condiviso a sostegno dei più deboli, ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Presidente Annarita VicentiniI, Past Presidente Alessadro Acciai, Vice Presidente Enrico Di Sisto, Segretario Domenica Luppino, Tesoriere Loretana Grossi, Cerimoniere Agnese Grillotti, Presidente Comitato Soci Enzo Francia, Censore, Comunicazione e Marketing: Beatrice Ratti e consiglieri Giulio Aniballi - Giacomo Falcetti - Gabriella Raccosta - Gianni Turina.

Il Governatore Fabrizio Sciarretta ha salutato i presenti e nel suo intervento ha espresso un particolare apprezzamento per l’impegno e l’efficacia dimostrata dal Club in questi anni ed ha formulato gli auguri di buon lavoro alla Presidente Annarita Vicentini. Ha illustrato le principali linee guida del Distretto, quale punto di riferimento dei club, evidenziando alcuni aspetti programmatici che pongono in primo piano l’azione diretta sul territorio in collaborazione con le altre realtà associative ed in particolare con le Istituzioni locali. La presenza dei Sindaci di Amatrice, Micigliano e Rieti, costituisce un importante segnale per meglio condividere e realizzare l’azione di servizio propria dei Lions.